В ноябре россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Следующая четырехдневная рабочая неделя для россиян наступит в начале ноября 2026 года из-за празднования Дня народного единства. Выходной день придется на 4 ноября, а 3 ноября рабочий день сократят на час.

Доцент РЭУ имени Георгия Плеханова Ирина Рогалева в беседе с ТАСС рассказала, когда у россиян будет следующая сокращенная рабочая неделя. По словам эксперта, она наступит в начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Так, 4 ноября станет выходным днем. Рабочий день 3 ноября сократят на час.

Рогалева отметила, что в Трудовом кодексе закреплено 14 праздничных дней в году. Если они выпадают на выходные, то переносятся на будни.

Напомним, что в 2026 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Количество рабочих дней составит 247. График работы в июле, августе, сентябре и октябре остается обычным. В эти месяцы нет государственных праздников.