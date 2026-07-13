Наследникам российских миллиардеров предложили сценарии передачи капиталов

Аналитики изучили биографии детей 20 богатейших бизнесменов России и разработали четыре сценария передачи капиталов. Около 45% наследников уже достигли возраста, когда могут принимать стратегические решения по управлению активами.

Инвестиционная компания А1 изучила биографии 58 детей 20 богатейших бизнесменов России из глобального рейтинга Forbes. Совокупное состояние их семей составляет 362,4 миллиарда долларов. Лидерами списка стали Алексей Мордашов и Владимир Потанин, у каждого по семеро детей. Почти у всех миллиардеров из первой 20-тки есть наследники.

По данным компании, 45% детей достигли возраста 30-45 лет. Большинство получили образование за рубежом, 64% работали или работают в семейных компаниях. Кроме того, 56% заняты в нефтегазовой отрасли, металлургии и добыче полезных ископаемых. Передача капиталов будет происходить поэтапно, так как 22% наследников еще младше 14 лет.

Эксперты выделили четыре сценария для наследников. Они могут взять управление компанией, сохранить статус собственника при наемных менеджерах, продать бизнес или отказаться от семейного актива.

Генеральный директор А1 Александр Файн отметил, что культура наследования в России только формируется. Успешным примером он назвал передачу «Группы Черкизово» Игорем Бабаевым сыновьям.

В мире в ближайшие 20–30 лет ожидается передача около 83 триллионов долларов. В США около 7% внуков сверхбогатых людей сохраняют статус. Главная угроза наследованию заключается не в ошибках, а в дефиците общения между родителями и детьми.