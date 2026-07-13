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Колесов рассказал о распределении осадков по районам Петербурга

Никита Козлов
Фото: abn.agency

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выпало до 77 миллиметров осадков. Наибольшее количество дождя зафиксировано на севере города.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов в своем Телеграм-канале рассказал о погоде в Петербурге и Ленинградской области 11 июля. Он отметил, что локальный циклон с перепадом давления образовался только на территории региона. Ливни, грозы и шквалы прошли локально. Ночью над центром области сохранялась полоса осадков.

Самые сильные дожди эксперт зафиксирован на юге города. Скорость ветра на станциях составляла 17-25 метров в секунду. Днем в субботу в области выпало 10-18 миллиметров осадков. Ночью на отдельных станциях зафиксировали от 19 до 38 миллиметров.

По словам синоптика, в Петербурге осадки распределились неравномерно. На севере города выпало от 30 до 57 миллиметров. На юге этот показатель составил от 10 до 26 миллиметров. В районе Павловска и Можайского зафиксировали 48–57 миллиметров.

Колесов подчеркнул, что наибольшее количество осадков пришлось на северную часть города, где выпало 70–77 миллиметров. На центральной метеостанции отметили 51% от месячной нормы.

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