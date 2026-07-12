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Бизнес просит не применять новые правила НТО задним числом в Петербурге

Михаил Яковлев
Фото: Булычева Юлия Сергеевна

В Петербурге уже не первый месяц кипят споры вокруг проекта закона и постановления, которые должны определить, как работать нестационарным торговым объектам (НТО) на частных участках. Бизнес бьёт тревогу, пскольку под ударом оказались тысячи точек, которые стоят во дворах многоквартирных домов. Если их не включат в утверждённую схему — придётся демонтировать. Предприниматели просят не применять новые правила задним числом и зафиксировать сроки аренды. При этом позиция чиновников расходится с постановлением Конституционного суда от 2021 года, где чётко сказано, что торговать на придомовой территории можно, если жильцы на общем собрании не голосовали против.

Компромисса пока нет. На заседании рабочей группы 10 июля, которое прошло при бюджетно-финансовом комитете Заксобрания, власти и предприниматели обсудили больше 35 поправок к будущему постановлению. Но главные разногласия так и не сняли.

Мнение Смольного: дворы — для жизни, а не для киосков

Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на встрече занял жёсткую позицию, заявив, что нестационарной торговле на землях под многоквартирными домами места нет. По его словам, эта земля изначально под жильё, а не под коммерцию.

«Я не знаю случаев, когда бы торговые объекты работали на земле, принадлежащей МКД. И в дальнейшем, по моему мнению, такие точки там появляться не должны», — сказал Ситов.

Когда владелец сети ресторанов Максим Жуков спросил, что тогда делать с тремя его участками под летние террасы на частной территории, Ситов ответил уклончиво: мол, разберёмся, когда закон заработает.

Рыночные эксперты расшифровывают это однозначно: ни один участок во дворах жилых домов в схему не попадёт. А значит, все объекты там могут уйти под снос.

Нюанс в кроется в постановлении Конституционного суда № 14 П 2021 года, которое он выпустил в апреле 2021. Там прямо запрещается муниципалитетам вводить тотальный запрет на НТО на придомовых территориях. КС тогда подчеркнул: если участок под домом сформирован и стоит на кадастре, а собственники квартир проголосовали «за» на общем собрании, то местные власти не имеют права запрещать торговлю. Суд также напомнил про статью 36 Конституции, согласно которой собственники свободно владеют, пользуются и распоряжаются своей землёй, и это касается и владельцев участков под МКД. Муниципалитетам дали год, чтобы привести правила благоустройства в соответствие с этим решением. Прошло пять лет, а в Петербурге, судя по риторике главы КППИТ, к этому так и не прислушались.

Что требует бизнес: упрощёнка для старых объектов и гарантии

Предприниматели не понимают, почему объекты, которые годами работали по закону, могут вдруг оказаться вне правового поля. Виктор Саукин, директор ГК «Vestr» и заместитель председателя комитета по торговле в петербургской Торгово-промышленной палате, на заседании сформулировал три главные просьбы.

Первая — для уже согласованных объектов сделать упрощённый вход в схему.

По его словам, если точка была одобрена по старым правилам, она должна иметь преимущество, и новый закон не должен действовать задним числом. Иначе получается абсурд: ещё в мае 2026-го объект приняли и ввели в эксплуатацию, а после вступления нового закона он уже окажется вне закона.

Бизнес просит не применять новые правила НТО задним числом в Петербурге
Фото: Булычева Юлия Сергеевна

Вторая — не применять к частным участкам нормы удалённости от остановок, метро и школ.

Глава ГК «Vestr» заметил, что для городской земли такие ограничения, возможно, и логичны, но для частного участка, который изначально сформирован и предназначен для коммерции, они выглядят избыточно.

Третья — дать арендаторам гарантию, что они смогут работать до конца договора, даже если объект вычеркнут из схемы.

Виктор Саукин предложил ограничить этот срок пятью годами и для арендаторов, и для собственников. Он напомнил, что такие же гарантии уже действуют для аренды городской земли.

Кто и как будет сносить: новый порядок вызывает вопросы

Споры затронули и механизм принудительного демонтажа. Власти хотят отдать эти полномочия Комитету по контролю за имуществом (ККИ). Ирина Иванова, председатель комиссии по экономике и предпринимательству в Заксобрании, пояснила: процедура уже отлажена — составляют протокол, описывают имущество и отправляют на склад временного хранения. При этом она поинтересовалась, будет ли ККИ так же следить и за частными территориями.

Виктор Саукин настаивает: судьба объектов за десятки миллионов рублей не должна решаться в административном порядке. По его мнению, здесь нужен только судебный механизм — по аналогии с самостроем, где ККИ выявляет нарушение, но идёт в суд, а не принимает решение единолично. В судах, по его словам, нередко встают на сторону девелоперов. Особенно это критично, говорит он, когда речь не о ларьке, а о серьёзных вложениях — автомойке или автосервисе, которые могут тянуть на 50 миллионов рублей.

Сроки и штрафы

Новый порядок изначально хотели запустить с 1 сентября 2026 года, но теперь дату сдвигают на полгода. Штрафы уже прописали: для граждан — до 5 тысяч, для компаний — до 200 тысяч рублей.

Пока бизнес надеется, что в итоге обойдется без перегибов. Ирина Иванова в разговоре привела в пример Москву, где есть промежуточная категория «некапитальных нестационарных сооружений», куда попадают и павильоны, и даже гаражи, что даёт больше возможностей. В Петербурге такой градации пока нет, но, по мнению Ивановой, её введение могло бы снять многие острые вопросы.

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