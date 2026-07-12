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Дефицит бензина на АЗС связывают с ударами БПЛА по НПЗ

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы привели к частичному выходу мощностей из строя и стали причиной дефицита топлива и очередей на заправках.

Вице-премьер Александр Новак объяснил дефицит топлива на российских АЗС атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, именно частичный выход НПЗ из строя привел к очередям и нестабильной работе заправок.

Новак также отметил, что в условиях нехватки перекупщики пытаются использовать ситуацию для повышения цен. Он призвал региональные управления ФАС следить за этим явлением. Правительство принимает меры для усиления защиты заводов и обеспечения производства топлива в достаточном объеме.

По его словам, этим летом в России уже ввели запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Также предоставили налоговые стимулы для импорта топлива и роста внутреннего производства.

Ранее стало известно, что строительство мини-НПЗ мощностью до 1 миллиона тонн нефти в год обойдется минимум в 3 миллиарда рублей. Сроки запуска при наличии блочно-модульных проектов составляют от 6 до 12 месяцев.

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