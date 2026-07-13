Петербуржцы сомневаются в качестве деревьев после вырубки в сквере у дацана

В сквере у буддийского дацана на территории Санкт-Петербурга вырубили 48 деревьев и 46 кустарников. Жители Северной столицы опасаются, что взамен высадят слабые саженцы, которые не приживутся из-за выхлопов и отсутствия ухода.

У буддийского дацана начали вырубать деревья. По информации пользователей группы «Деревья Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте», под удар попали вязы, яблони, клены, березы, липы и черемухи.

«Лучше б так рьяно уничтожали борщевик! Это инвазивное растение уже можно встретить везде! С ним не ведется такая яростная борьба! Так капитально оно не уничтожается как деревья и кустарники! Направьте эти деньги и свои силы на борьбу с борщевиком, господа природоустранители!» — пишет жительница Санкт-Петербурга.

Пользователи считают, что Сквер Пограничников логично расположить именно на границе района. На Савушкина уже достаточно именных мемориалов. Также петербуржцы отмечают, что вместо зеленой зоны построят пару высоток.

Некоторым из пользователей ситуация напоминает историю с Тучковым буяном. По их словам, обещали парк, а фактически возвели целый микрорайон многоэтажек вдоль реки. Для парка оставили лишь небольшой скверик с несколькими деревьями.

Также жители Северной столицы говорят о качестве саженцев. Дело в том, что новые деревья могут не прижиться. Их отравляют автомобильные выхлопы, зимние химические подсыпки и отсутствие реальной заботы. Также влияет неправильный выбор мест для высадки.

«80% вновь посаженных деревьев погибнет, тк за ними никто не будет ухаживать», — отмечает подписчица группы. «Наверное, сами саженцы тоже слабые», — подчеркнула петербурженка. «Высаженные деревья еще фиг приживутся и когда еще вырастут… Каждое здоровое взрослое дерево в городе нужно беречь», — отмечает интернет-пользователь.

Ранее стало известно, в сквере установят памятник пограничникам, сделают аллею, скамейки и светильники. Взамен вырубленных посадят 64 дерева и 1,3 тысячи кустарников. Стоимость работ оценили в 142,4 миллиона рублей. Завершить благоустройство планируют ко Дню пограничника в 2027 году.