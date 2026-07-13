В России предложили повысить возраст молодежи до 40 лет

Возрастную планку молодежи в России могут поднять до 40 лет. Инициативу объясняют тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность и высокий уровень активности.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. На данный момент молодежью считается группа от 14 до 35 лет. Онищенко отметил, что человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности.

Онищенко сослался на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который также поддерживает эту идею. Академик подчеркнул, что возраст молодежи является динамической величиной. Этот показатель зависит от состояния здоровья, а не от чьих-то хотелок. Он добавил, что в 40 лет люди создают семьи, а называть их стариками неправильно.

Ранее Онищенко сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2030 году окажется на уровне 81 года.