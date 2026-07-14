С августа накопительные пенсии в России вырастут на 17,3 процента

С 1 августа Социальный фонд пересчитает пенсии нескольким категориям граждан. Прибавку получат работающие пенсионеры, владельцы накопительных пенсий и те, кому исполнилось 80 лет.

В августе Социальный фонд проведет перерасчет пенсий. Работающим пенсионерам прибавка составит до 470 рублей. Максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами. В 2026 году стоимость одного коэффициента равна 156,7 рубля.

Перерасчет происходит автоматически и не требует заявления. Работающим пенсионером считается человек, за которого работодатель делает отчисления. С 2025 года индексация пенсий для работающих граждан возобновлена, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Накопительные пенсии в управлении СФР увеличат на 17,3%. Участники программы софинансирования и те, кто направлял маткапитал на пенсию, получат прибавку 19,3%.

С 1 августа бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Им назначат двойную фиксированную выплату в размере 19,1 тысячи рублей. Аналогичный перерасчет ждет граждан, получивших первую группу инвалидности в июле.