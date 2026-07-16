В четверг 18 рейсов не вылетят по расписанию из аэропорта Пулково

В Пулково задерживается вылет 12 рейсов, а еще шесть вылетов из аэропорта Санкт-Петербурга были отменены. Изменения в расписании затронули рейсы «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Победы», «Азимута» и других перевозчиков.

Среди задержанных рейсов оказался самолет SU 732 «Аэрофлота» в Хургаду. Его вылет перенесли с 3:15 на 10:15. Также был задержан рейс U6 547 «Уральских авиалиний» в Сочи. Вместо 6:00 самолет вылетит в 9:45.

Борт A4 7020 «Азимут» в Москву отложили с 6:50 на 9:50. Рейс B2 2113 «Белавиа» в Казань перенесли с 9:15 на 9:45. Самолет DP 519 «Победы» в Астрахань теперь вылетит в 10:25 вместо 9:50.

Рейс SU 6475 «Аэрофлота» в Красноярск задержан до 11:35. Изначально он должен был вылететь в 11:05. Борт N4 283 Nordwind Airlines в Калининград перенесли с 12:45 на 13:15. Самолет WZ 701 Red Wings в Тбилиси будет отправлен в 14:10, а не в 13:00.

Самолет под номером A4 4029 от компании «Азимут» в Саранск задерживается до 19:25. По расписанию он должен был вылететь в 17:15.

Также 16 июля были отменен вылет шести рейсов. Не вылетит самолет компании Mahan Airlines в Тегеран, борт от «РусЛайн» в Тамбов, а также три рейса «Аэрофлота» в Москву.