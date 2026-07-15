Новак сообщил о насыщении рынка России дизельным топливом

Запрет на экспорт дизеля позволяет направлять достаточные объемы топлива в регионы для проведения уборочных работ.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок России насыщается дизельным топливом. Объемов горючего будет достаточно для нужд сельхозпроизводителей в период уборочной кампании.

По его словам, запрет на экспорт дизельного топлива, введенный правительством 8 июля, уже дал результаты. Все необходимые объемы направляются в регионы.

Ранее Новак связывал дефицит топлива с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Эти атаки привели к очередям и нестабильной работе АЗС в ряде регионов. По его оценке, принятые меры позволяют стабилизировать ситуацию.



Напомним, что очереди на заправках сократились в 13 регионах России. По данным некоторых сервисов, снижение ажиотажа на заправках зафиксировано в Калининградской, Брянской и еще 11 регионах страны.