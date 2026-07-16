Петербурженка выплатила долг по алиментам после 300 часов работы дворником

Жительница Санкт-Петербурга c задолженностью по алиментам почти в 500 тысяч рублей была лишена родительских прав. Суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

В Петербурге 39-летнюю женщину лишили родительских прав и признали виновной в неуплате алиментов. Долг перед 13-летней дочерью достиг почти 500 тысяч рублей. Ранее обвиняемую уже привлекали к административной ответственности, но ее поведение не изменилось.



Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Женщина отработала их дворником в жилищном агентстве Петродворцового района Северной столицы.

После отбытия наказания она устроилась в коммунальную службу и теперь каждый месяц перечисляет деньги на содержание дочери. Исполнительное производство остается под контролем судебного пристава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Представители ведомства добавили, что с начала 2026 года в Петербурге 506 должников по алиментам отработали наказание в коммунальных службах в качестве дворников.