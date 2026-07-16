Мойка78: Петербуржцы хотят 96 тыс. руб. в месяц на пенсии

Жители Санкт-Петербурга за год существенно повысили свою осведомленность о будущих пенсионных выплатах – если в 2025 году лишь 22% опрошенных хотя бы примерно представляли размер страховой пенсии от государства, то в 2026-м таких стало уже 71%, свидетельствуют данные исследования СберНПФ, проведенного совместно со СберИнвестициями в 37 городах-миллионниках с участием 11 тысяч респондентов.

Почти каждый десятый петербуржец самостоятельно рассчитывал свою будущую государственную пенсию, а 5% ориентируются на пример родственников-пенсионеров, тогда как остальные пока не углублялись в эту тему. В Сбере также зафиксировали рост интереса к накопительной пенсии: доля тех, кто полностью или частично разобрался в этом вопросе, увеличилась с 17% до 23%, число респондентов, пытающихся вникнуть в детали, выросло с 24% до 29%, а доля совершенно не интересующихся накоплениями сократилась на 11 процентных пунктов.

Опрос показал, что идеальный ежемесячный доход от личного капитала после выхода на пенсию петербуржцы оценивают в 96 тысяч рублей, а желаемый общий объём сбережений – в 8,2 млн рублей. В структуре пенсионного дохода горожане отводят 30% заработку от найма, 26% – государственной страховой пенсии, 13% – личным накоплениям (вклады и программа долгосрочных сбережений), а остальное планируют получать от инвестиций, бизнеса, аренды недвижимости и помощи детей.

Как сообщалось ранее, логистическая платформа ATI.SU запустила ИИ-ассистента на базе GigaChat от Сбера.