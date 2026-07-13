Суд признал «МПЦ СЗО» виновным в нарушении закона о конкуренции

Апелляционный суд поддержал решение Санкт-Петербургского УФАС о нарушении компанией «МПЦ СЗО» закона о конкуренции. Организация распространяла недостоверные видеоролики, дискредитирующие конкурента.

Сотрудники антимонопольного ведомства признали компанию «МПЦ СЗО» нарушителем закона о защите конкуренции. Общество разместило несколько видеороликов с недостоверными сведениями о конкуренте «Реал» и его генеральном директоре. Данные сведения могли причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации.

Антимонопольщики выдали предписание удалить спорные материалы. Однако компания обжаловала решение в суде. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В итоге Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность действий УФАС. Решение и предписание признаны соответствующими законодательству.