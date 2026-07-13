Понедельник, 13 июля 2026

$76.66    €87.67    ¥11.30

26.1 C
Санкт-Петербург
Транспорт
ГлавнаяТранспортДля Петербурга закупят 60 автобусов-гармошек за 1,7 млрд рублей

Для Петербурга закупят 60 автобусов-гармошек за 1,7 млрд рублей

Никита Козлов
Фото: abn.agency

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на покупку 60 автобусов особо большого класса. Начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей.

На портале госзакупок, 10 июля представители перевозчика объявили аукцион на поставку 60 автобусов особо большого класса. Начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются до 27 июля.

Речь идет о машинах длиной до 18,75 метра и шириной 2,55 метра. Пассажировместимость каждого автобуса должна составлять не менее 155 человек, включая 38 сидячих мест.

Напомним, что год назад перевозчик уже подписал контракт на закупку почти 300 автобусов в лизинг за 5,7 миллиарда рублей. В феврале 2026 года приобрели восемь автобусов особо большого класса за 220 миллионов рублей.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил об обновлении подвижного состава метрополитена, которое в программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». По его словам, в прошлом году город получил 120 вагонов «Балтийцев». Из них 72 вагона в красном исполнении. Данное решение позволило завершить обновление подвижного состава на первой линии метро.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Переход на наливные полы: почему склады и паркинги Петербурга выбирают их?

Разбираемся, почему склады и паркинги Петербурга переходят к наливным полимерным покрытиям и что это дает владельцам объектов.Почему промышленные паркинги и склады Петербурга переходят на наливные покрытия?В последние годы в Санкт-Петербурге заметно изменился подход к обустройству промышленных и инфраструктурных полов — от паркингов жилых комплексов до крупных складских центров. Бетонные покрытия, доминировавшие десятилетиями, кажется постепенно сдают позиции перед более технологичными наливными технологиями, которые предлагают владельцам объектов новые эксплуатационные преимущества.Особенно быстро растет спрос на полимерные растворы для технических помещений, где покрытие должно выдерживать интенсивную нагрузку от автомобилей и погрузочной техники. Многие управляющие компании при капитальном ремонте паркингов и складов все чаще выбирают наливной полиуретановый пол, поскольку он без трещин и деформаций справляется с постоянным движением и весом тяжелых грузов. Преимущества наливных...
Читать далее
Деньги

Минимальную пенсию в России могут привязать к федеральному МРОТ

В Государственной думе предложили использовать федеральный МРОТ вместо регионального прожиточного минимума для определения размера доплат неработающим пенсионерам. Изменение расчетной базы с 16,2 тысячи на 27 тысяч рублей затронет получателей социальных доплат во всех регионах. Инициатива Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил изменить подход к установлению минимального уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров. Вместо регионального прожиточного минимума пенсионера могут использовать единый федеральный показатель минимального размера оплаты труда.Авторы инициативы аргументируют свою позицию необходимостью унификации системы социальных доплат. Согласно пояснительной записке, действующий механизм предполагает доведение доходов пенсионера до величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте федерации. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров с 1 января 2026 года зафиксирован на уровне 16,2 тысячи рублей в месяц.При этом региональная доплата назначается только в тех случаях, когда местный прожиточный минимум...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть суд погода петербург Россия строительство прокуратура мошенничество пулково нарушения ученые здоровье Госдума арест электричество Центральный район мошенники врач документы кронштадт мусор спасатели автомобили финский залив космос кирилл поляков молодежь Александр Колесов расписание открытие пенсия ск самолеты депутаты дожди письмо певица комитет по транспорту уфас королевская семья эстония аукцион рейсы Лариса Долина

Новости дня

Общество

В доме на проспекте Большевиков восстановили порядок в ГИС ЖКХ

Новости

Авито Авто: спрос на китайские авто вырос на 26,7% за полгода

Общество

В поисках пропавших Усольцевых спасатели обследовали 200 километров тайги

Транспорт

Петербург и Ивановская область укрепят партнерство в промышленности

Общество

Застройщик из Петербурга обманул клиентов на 49 млн рублей

Общество

На АЗС Кронштадта сохраняется стабильная обстановка на фоне дефицита бензина

Новости

Авито Работа: Вологодская область вошла в топ-6 по спросу на дорожных рабочих

Общество

Суд признал «МПЦ СЗО» виновным в нарушении закона о конкуренции

Общество

Бензин АИ-95 подорожал на 24 процента за первую декаду июля

Общество

Депутаты Госдумы поддержали увеличение возраста молодежи до 40 лет

Новости

Переход на наливные полы: почему склады и паркинги Петербурга выбирают их?

Общество

Абитуриентам рассказали о новых правилах приема в вузы в 2026 году

Общество

В России предложили повысить возраст молодежи до 40 лет

Общество

Мошенники похитили у петербуржцев и жителей Ленобласти 6,3 млрд за полгода

Общество

Петербуржцы сомневаются в качестве деревьев после вырубки в сквере у дацана

Звезды

После критики юной певицы на Долину обрушился хейт в социальных сетях

Бизнес-вести

Наследникам российских миллиардеров предложили сценарии передачи капиталов

Общество

В ноябре россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Общество

Водители жалуются на проблемы с машинами после заправки на АЗС в Петербурге

Общество

Япония остается лидером по поставкам подержанных авто в Россию

Общество

Колесов рассказал о распределении осадков по районам Петербурга

Общество

Письмо Елизаветы II после смерти Филиппа растрогало пользователей Сети

Звезды

Суд разрешил онкобольной Лерчек переехать в Подмосковье

Деньги

Минимальную пенсию в России могут привязать к федеральному МРОТ

Бизнес-вести

Перевозки грузов из Петербурга подорожали почти вдвое

Общество

В Балашихе отправили свыше 15 тонн гумпомощи жителям приграничных регионов

Наука

Ученые назвали три ключевые точки для наблюдения затмения в августе 2026

Общество

Знакомый раскрыл новые детали дела о пропавшей семье Усольцевых

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb