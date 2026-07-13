Для Петербурга закупят 60 автобусов-гармошек за 1,7 млрд рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на покупку 60 автобусов особо большого класса. Начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей.

На портале госзакупок, 10 июля представители перевозчика объявили аукцион на поставку 60 автобусов особо большого класса. Начальная цена контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Заявки для участия в аукционе принимаются до 27 июля.

Речь идет о машинах длиной до 18,75 метра и шириной 2,55 метра. Пассажировместимость каждого автобуса должна составлять не менее 155 человек, включая 38 сидячих мест.

Напомним, что год назад перевозчик уже подписал контракт на закупку почти 300 автобусов в лизинг за 5,7 миллиарда рублей. В феврале 2026 года приобрели восемь автобусов особо большого класса за 220 миллионов рублей.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил об обновлении подвижного состава метрополитена, которое в программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». По его словам, в прошлом году город получил 120 вагонов «Балтийцев». Из них 72 вагона в красном исполнении. Данное решение позволило завершить обновление подвижного состава на первой линии метро.