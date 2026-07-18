Принц Уильям назвал поражение Англии в полуфинале ЧМ опустошающим

Поражение сборной Англии от Аргентины со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира стало опустошающим для принца Уильяма. Однако будущих монарх подчеркнул, что команда отдала все силы и вдохновила страну.

Сборная Англии уступила Аргентине в полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Аргентина забила два гола во втором тайме. На 85-й минуте отличился Энцо Фернандес, а на 92-й минуте Лаутаро Мартинес принес победу действующим чемпионам.

Принц Уильям в социальных сетях сообщил, что опустошен поражением футболистов, но гордится командой. По его словам, игроки отдали все силы и вдохновили страну своей борьбой. Премьер-министр Кир Стармер также выразил сожаление, но отметил страсть и энергию футболистов.

После матча аргентинские болельщики развернули баннер о Фолклендских островах. Возле стадиона в Атланте вспыхнули драки, и полиция задержала несколько человек.



В Англии фанаты назвали поражение тактической катастрофой и указали на переход к обороне после забитого гола. Несмотря на разочарование.