Воскресенье, 19 июля 2026

$78.40    €89.90    ¥11.56

22.8 C
Санкт-Петербург
Новости
ГлавнаяНовостиАвито Подработка и Авито Реклама: подработка на старте карьеры — доход и...

Авито Подработка и Авито Реклама: подработка на старте карьеры — доход и опыт

Михаил Яковлев
Фото: Pxhere

Авито Реклама и Авито Подработка опросили более 10 тысяч россиян и выяснили, как петербуржцы относятся к подработке на старте профессионального пути. 71% работают в штате, 63% из них имеют опыт подработки по специальности или планируют его получить.

Как сообщили в пресс-службе Авито, главный результат подработки — дополнительный доход (44% опрошенных), также 25% получают практический опыт, 23% повышают уверенность в навыках, 20% входят в профессию. Средний комфортный доход от подработки — 52 306 руб/мес, чаще всего (39%) называют сумму 20–40 тыс. руб/мес.

Онлайн-реклама влияет на выбор у 69% опрошенных. «Молодые специалисты 18–24 лет в 30% случаев видят в подработке старт карьеры, для более старших важнее укрепление навыков», — отметил Дмитрий Королев, старший директор «Авито Подработки». Рекламу чаще замечают на сайтах объявлений (41%), в соцсетях (37%) и поисковиках (36%), добавил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Инструкция для петербуржцев: как вычислить дерево, готовое рухнуть на автомобиль

Пока одни петербуржцы судятся с коммунальщиками из-за упавших веток и стволов, другие пытаются предотвратить неприятности заранее. Июльский ураган, поваливший в городе и области почти 150 деревьев только в парках Царского Села, еще раз напомнил: дожидаться, пока старый тополь или больная ива рухнут на капот, не стоит. Аварийное дерево можно вычислить самостоятельно. Газета.СПб составила инструкцию для тех, кто хочет спасти свою машину и нервы.Что такое аварийное дерево и чем оно опасноАварийное дерево — это дерево, вероятность внезапного падения которого целиком или какой-либо его крупной части очень высока. Опасным его называют в том случае, если при падении оно может нанести вред людям, повредить автомобили или элементы инфраструктуры — дома, линии электропередач. Особенно опасны такие деревья во время непогоды, но если корни...
Читать далее
Общество

Петербуржцы просят спилить сухие деревья и обрезать кустарники

Жители Санкт-Петербурга требуют спилить сухостой во дворах домов и обрезать разросшиеся кустарники. Жители нескольких районов города сообщают об опасных деревьях, угрожающих пешеходам и машинам.В Северной столице участились обращения граждан по поводу аварийных деревьев и кустарников на внутридворовых территориях. На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители оставляют сообщения с просьбами спилить сухостой и обрезать разросшиеся ветки.По словам одного из пользователей, на Московском шоссе ураган повалил дерево. Оно повисло на соседнем стволе и создает угрозу для проезжающих машин, пешеходов и линии дорожного освещения. «Необходимо спилить сухое дерево на газоне, угроза падения», — пишет жительница Московского района Петербурга.«Прошу произвести аккуратную обрезку веток. По дорожке не пройти. Слабовидящий может получить ветками по лицу. После спиливания веток, прошу обработать срезы», — сообщает петербурженка.   Часть жалоб от горожан...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть смерть дети полиция суд погода петербург Россия пожар мигранты пострадавшие кризис прокуратура вода пулково благоустройство деньги васильевский остров ученые Роспотребнадзор штрафы тело мчс Госдума жильё штраф госпитализация пенсии мошенники турция кирилл поляков следственный комитет Россельхознадзор самолеты граница депутаты дождь клещи фильм королевская семья болезнь поджог выходные рейсы

Новости дня

Общество

Петербуржцы просят спилить сухие деревья и обрезать кустарники

Наука

На ледяной поверхности Плутона астрономы нашли гигантские оползни

Общество

Принц Уильям назвал поражение Англии в полуфинале ЧМ опустошающим

Общество

С пятницы в России вступили в силу новые правила назначения пенсий

Новости

Авито Авто: инструкция для водителей по действиям в первые 15 минут после ДТП

Общество

Астрологи назвали главное предостережение для всех знаков зодиака в выходные

Новости

Инструкция для петербуржцев: как вычислить дерево, готовое рухнуть на автомобиль

Деньги

За последний год российские миллиардеры вывели за рубеж миллиарды долларов

Новости

Авито Реклама и Родная Речь 79% потребителей доверяют рекламе брендов

Происшествия

В Калининском районе Петербурга тушат пожар на АЗС на проспекте Непокоренных

Происшествия

Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в пруду на Васильевском острове

Новости

Мойка78: Сбер возместил НДС по эквайрингу 173 тыс. предпринимателей

Общество

За месяц больше 150 АЗС в России выставили на продажу

Новости

Девелоперы строят жилье у Пулково, а жители судятся из-за шума самолетов

Общество

Жест принца Уильяма на Уимблдоне раскрыл тайну его отношений с Кейт Миддлтон

Транспорт

Петербуржцы выбрали имя для электропоезда до Сестрорецка

Общество

У госпитализированных из метро детей в Петербурге нашли кишечную инфекцию

Наука

Медики рассказали о способах распознать деменцию на ранней стадии

Общество

Депутаты хотят освободить россиян от 28 видов штрафов

Общество

Адвокат назвал возможный срок для блогера Ремесло за дискредитацию ВС РФ

Бизнес-вести

RuStore переходит под управление менеджмента VK

Бизнес-вести

Потанин заявил о проблемах с логистикой и сбытом продукции «Норникеля»

Транспорт

ИИ стал необходимым условием для развития промышленности Петербурга

Общество

Жители дома в Металлострое добились проверки из-за протекающей крыши

Наука

Ученые оценили риск затопления Петербурга из-за таяния ледника Судного дня

Новости

Авито Реклама и Авито Товары: 61% петербуржцев работали из дома

Общество

Cиноптик Колесов рассказал петербуржцам о погоде на грядущих выходных

Общество

Бизнесмен Сергей Усольцев совершил 75 международных перелетов перед пропажей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb