Авито Подработка и Авито Реклама: подработка на старте карьеры — доход и опыт

Авито Реклама и Авито Подработка опросили более 10 тысяч россиян и выяснили, как петербуржцы относятся к подработке на старте профессионального пути. 71% работают в штате, 63% из них имеют опыт подработки по специальности или планируют его получить.

Как сообщили в пресс-службе Авито, главный результат подработки — дополнительный доход (44% опрошенных), также 25% получают практический опыт, 23% повышают уверенность в навыках, 20% входят в профессию. Средний комфортный доход от подработки — 52 306 руб/мес, чаще всего (39%) называют сумму 20–40 тыс. руб/мес.

Онлайн-реклама влияет на выбор у 69% опрошенных. «Молодые специалисты 18–24 лет в 30% случаев видят в подработке старт карьеры, для более старших важнее укрепление навыков», — отметил Дмитрий Королев, старший директор «Авито Подработки». Рекламу чаще замечают на сайтах объявлений (41%), в соцсетях (37%) и поисковиках (36%), добавил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.