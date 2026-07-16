Больше тысячи жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от клещей за неделю

За минувшую неделю в медицинские организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились больше тысячи человек с укусами клещей.

Больше 70% пострадавшими оказались жители Северной столицы. При этом на детей пришлось 17,9% от общего числа укушенных. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наибольшее число укусов специалисты зафиксировали в Курортном, Выборгском и Пушкинском районах. В Ленинградской области лидерами по количеству обращений стали Приозерский, Выборгский и Всеволожский районы.

Представители ведомства добавили, что в рамках плановой кампании по вакцинации против клещевого энцефалита в этом году прививки получили больше 91 тысячи жителей Петербурга. В Ленинградской области вакцинацию прошли свыше 65 тысяч человек.