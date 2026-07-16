Петербуржцы требуют спилить сухостой во дворах домов

Жители Санкт-Петербурга сообщают о многочисленных засохших и аварийных деревьях на внутридворовых территориях, которые угрожают безопасности пешеходов.

Жалобы петербуржцев

В Санкт-Петербурге участились обращения граждан по поводу аварийного состояния зеленых насаждений на внутридворовых территориях, газонах и пешеходных зонах.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители оставляют сообщения о сухостое, упавших ветках и деревьях, представляющих опасность для жизни и здоровья прохожих. Особую тревогу горожан вызывают объекты, расположенные в местах массового скопления людей, в том числе у детских садов, школ и игровых площадок.

По словам одной из жительниц Северной столицы, в Красном Селе на Стрельнинском шоссе крупная ветка дерева отломилась и полностью перекрыла пешеходный тротуар. Женщина попросила оперативно произвести распил и вывоз аварийных древесных остатков для освобождения пешеходной зоны.

«Удалить погибшее дерево, высадить живое взамен!» — отметил житель Петродворцового района. «На придомовой территории стоит дерево, утратившее свою жизнеспособность», — пишет пользователь Невского района Петербурга. «Поврежденные деревья, скоро упадут», — отмечает житель Северной столицы из Выборгского района.

Поврежденные деревья

Житель Выборгского района обратил внимание на поврежденное дерево после недавнего урагана. Ветка находится перед входом в арку дома на улице Долгоозерной.



Под аркой постоянно проходят люди, в том числе дети, направляющиеся в детский сад. Петербуржец требует оперативного вмешательства для устранения угрозы.

Сухостои

В Невском районе жители сообщили о дереве, утратившем жизнеспособность. Речь идет о небольшой ели у дома на Ленинском проспекте.



Петербуржцы сообщают о зеленых иголках, которые осыпались со ствола дерева. В обращении пользователь подчеркнул необходимость спилить дерево, выкорчевать пень вместе с корнями и убрать все порубочные остатки с территории газона.

«Засохло дерево в данном месте», — отмечает интернет-пользователь из Невского района.

Аварийные ситуации

Особую тревогу у петербуржцев вызывают аварийные деревья в местах с высокой проходимостью и рядом с детскими учреждениями. Жители опасаются, что падение крупных веток или целых стволов может привести к травмам и материальному ущербу.