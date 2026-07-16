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На Дворцовом мосту покажут лазерное шоу в честь 140-летия энергокомпании

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В ночь с 16 на 17 июля на Дворцовом мосту покажут лазерную проекцию в честь 140-летия компании «Россети Ленэнерго». Зрители услышат фрагменты произведений Чайковского и Гимн Великому городу Глиэра в исполнении оркестра Мариинского театра.

Ночью над Невой прозвучит специальная программа шоу «Поющие мосты». Мероприятие приурочено к 140-летию компании «Россети Ленэнерго», пишет «Петербургский дневник».

На пролете Дворцового моста появится тематическая лазерная проекция. Традиционный развод под Гимн Великому городу Глиэра дополнится фрагментами Симфонии № 4 Чайковского и пьесы «Июль» из цикла «Времена года». Их исполнит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Отметим, что шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года. За время существования проекта его посетили свыше 20 миллионов человек.

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