Ксения Собчак раскрыла правду о детях в браке с Богомоловым

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак впервые откровенно рассказала, почему у нее и Константина Богомолова нет общих детей. Медиаменеджер призналась, что главным препятствием стала позиция ее девятилетнего сына Платона и собственное психологическое восприятие материнства как сложного решения.

Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов состоят в браке семь лет. Многие пользователи в социальных сетях изначально считали их союз пиар-проектом, но он оказался устойчивым и прочным. Вместе они воспитывают детей от предыдущих отношений. У Собчак есть сын Платон от брака с Максимом Виторганом. У Богомолова дочь Анна от союза с Дарьей Мороз. Однако несколько лет оставался открытым вопрос об общих наследниках. Недавно Собчак впервые честно высказалась на эту тему.

В программе «Что о тебе думают?» журналистка встретилась с Идой Галич. Блогер задала прямой вопрос о причине отсутствия совместного ребенка. Собчак пояснила, что причин несколько, но главная связана с психологической сложностью такого решения. Для нее появление ребенка серьезнее, чем вступление в брак. В первом замужестве она пришла к этому решению только спустя четыре или пять лет.

Одним из ключевых факторов оказалась позиция ее сына Платона. Мальчик активно выступает против появления еще одного ребенка в семье. Журналистка призналась, что его отношение напоминает ее собственные детские переживания.

Собчак также рассказала, что ее отношение к детям изменилось после рождения сына. До этого она не испытывала особой любви к детям и считала материнство не своим призванием. Несмотря на занятость, она старается уделять Платону максимум времени.