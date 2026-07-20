Что если перенести ближе к Финляндии не только заводы, но и мусорные полигоны?

Российская компания «Норильский никель» приняла решение перенести полный цикл переработки палладия из Норильска в Мончегорск. Теперь одно из ключевых предприятий по выпуску палладия, через мощности которого проходит до 40 процентов мирового производства этого металла, будет расположено в непосредственной близости от границы с Европейским союзом. Компания объясняет это стремлением повысить эффективность и оптимизировать процессы. Но экологи в Финляндии уже забеспокоились.

Экологические риски для соседей

Председатель Финского союза охраны природы Ханна Халмеэнпяя считает, что увеличение объемов промышленного производства может привести к росту выбросов в атмосферу и водные объекты, которые вполне могут добраться и до Финляндии, сообщают финские СМИ. При этом финны отмечают, что у них действует эффективная система контроля качества воздуха, так что если влияние новых выбросов, они это заметят. Исполнительный директор Ассоциации горнодобывающей промышленности Финляндии Пекка Суомела также не исключает экологических последствий.

А что, если этот принцип распространится на другие производства?

Логика «Норильского никеля» выглядит экономически оправданной: производство становится эффективнее, а запасы руды в районе Норильска сохраняются. Но что если предположить, что за этим решением последуют и другие компании? Если вслед за никелем к границе с Финляндией потянутся химические заводы, мусороперерабатывающие предприятия и прочие экологически вредные производства, то у границы может оказаться целый промышленный пояс. И если исполнительная и законодательная власть поддержат этот тренд — ведь стратегически выгодно размещать опасные производства подальше от крупных городов, то гипотетически можно представить сценарий, где вся «грязная» промышленность окажется на западе страны.

А если добавить к этому мусорные полигоны? Предположим, их тоже решат перенести к границам. При этом все должно делаться в соответствии с экологическим законодательством и законодательством об отхода. Патриоты, возможно, будут рады — стратегическое размещение. Местные жители, в теории, тоже обрадуются — полигон подальше от дома. Соседи из другой страны, правда, могут быть не в восторге. И тогда случится любопытная ситуация: экологическая нагрузка перестанет быть внутренним делом и станет инструментом геополитики. Дым, как известно, границ не признает.

Что будет, если этот сценарий реализуется?

Если представить, что мусорные полигоны окажутся у границы, а вслед за ними — и другие вредные производства, то соседние страны будут вынуждены мириться с экологическими рисками ради экономической выгоды. Ведь палладий, который будут перерабатывать у границы с Финляндией, все равно уйдет на экспорт — в основном в Европу, где он нужен для производства автомобильных катализаторов. Так что соседям придется терпеть ради собственных технологических нужд.

Пока Финляндия беспокоится о выбросах палладия, можно предположить, что в будущем граница может стать не просто линией раздела, а зоной экологического эксперимента.