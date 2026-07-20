Россиянам рассказали о причинах эйфории после увольнения

Жителям России рассказали о причинах, по которым увольнение иногда приносит облегчение, а не стресс. По словам эксперта, эйфория после потери работы может свидетельствовать о длительном нахождении в токсичной среде.

Психолог Нелла Пензина прокомментировала ситуацию, когда увольнение воспринимается как освобождение, а не как удар. По ее словам, облегчение после потери работы связано с давними претензиями к работодателю.

Среди возможных причин эксперт назвала плохой климат в коллективе, нарушение личных границ, несоблюдение режима труда и отдыха, а также недовольство зарплатой. При этом сотрудник может долго не увольняться из-за кредитов или других объективных причин.

В беседе с RuNews24.ru Пензина отметила, что затянувшееся решение об уходе может говорить об инфантильности или нежелании брать ответственность. Психолог рекомендовала обсуждать проблемы с руководством, если их можно решить, или искать новое место с финансовой подготовкой.

По словам эксперта, увольнение с любимой работы вряд ли принесет облегчение. В любой ситуации человек выбирает одну из двух линий поведения. Он либо пассивно ждет, либо активно решает проблемы и берет на себя ответственность.