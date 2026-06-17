Блогеру Митрошиной грозит три года колонии по делу об отмывании 127 млн рублей

Прокурор запросил три года колонии общего режима для блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Также ей может быть назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

Для блогеры Александры Митрошиной прокурор запросил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд также может назначить инфлюенсеру денежный штраф в размере 900 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Отметим, что Митрошина является фигуранткой уголовного дела по факту легализации денежных средств в сумме 127 миллионов рублей. Задержание блогера произошло в марте 2025 года в аэропорту Сочи. Она прибыла рейсом из Дубая, где прожила три года. До этого момента Митрошина находилась в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее инфлюенс рассказывала о своем быте под домашним арестом. Она призналась, что освоила множество увлечений. Каждый день Митрошина занимается спортом на беговой дорожке и уделяет много времени чтению книг.