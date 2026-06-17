Россиянам назвали последствия утечки биометрических данных

Пользователей предупредили, что скомпрометированная биометрия представляет пожизненную угрозу. Лицо и отпечатки пальцев дают злоумышленнику постоянный доступ к банковским приложениям и пропускным системам.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru предупредил о долгосрочных рисках утечки биометрических данных. По его словам, в отличие от банковского пароля или номера карты, лицо и отпечатки пальцев не подлежат замене.

При компрометации биометрии злоумышленник получает постоянный доступ к различным системам, включая банковские приложения и пропускные пункты. Похищенный шаблон также можно сопоставить с записями камер наблюдения или фотографиями из социальных сетей, добавил эксперт.

Якубович напомнил о введенных в России с 30 мая 2025 года штрафах за утечку биометрических данных. Для организаций сумма взыскания достигает 20 миллионов рублей, а для виновных лиц предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до десяти лет.

Эксперт назвал единственную стратегию защиты, которая заключается в отказе от сдачи биометрии без реальной необходимости. Особую осторожность следует проявлять в отношении единых централизованных баз. Граждане не имеют возможности изъять свои биометрические данные из системы после добровольной передачи.

Якубович также подчеркнул необходимость внедрения государственного механизма отзыва биометрического согласия с полным удалением шаблона из всех существующих баз.