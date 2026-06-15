Петербуржцев негласно приучают к мысли, что сбор вторсырья не имеет смысла?

Складывается впечатление, что петербуржцев системно, но деликатно подводят к мысли: раздельный сбор вторсырья — это такое же бессмысленное занятие, как поливать цветы в пустыне. Никто, конечно, открытым текстом не призывает швырять все в один бак. Но совокупность фактов работает именно на этот неутешительный вывод.

Сто тысяч рублей убытка и две тысячи выручки

В СМИ запускается тезис, что у экоцентров выручка от проданного сырья покрывает не больше 5-10 процентов этих расходов. За все собранные пакеты и пленки организаторы могут получить всего 1-2 тысячи рублей. Отличная рентабельность, правда? Инвестируешь сотни тысяч, а зарабатываешь две — самое время открывать франшизу.

Переработчики, надо отдать им должное, рассказывая изданию Фонтанка.ру о ситуации на рынке честно оценивают тонну отходов от населения в десять раз дешевле, чем тонну промышленных отходов. Потому что от населения везет, как правило, грязным и перемешанным.

Руководитель «Собиратора» Петр Левин приводит убийственный пример: перевозка, прессование и доставка 10 тонн пленки обходится в 60 тысяч рублей. А покупатель готов заплатить за эту партию всего 25 тысяч. То есть экоцентры буквально доплачивают за то, чтобы у них забрали результаты их героического труда.

Девять фракций из двадцати пяти: лотерея под названием переработка

Из 25 фракций, которые принимают у людей, востребованы и могут быть легко переданы на переработку не больше девяти. Остальные шестнадцать — это экологический балласт. По некоторым сложным видам пластика экоцентрам приходится кооперироваться, чтобы накопить на целую машину и отправить ее в другой регион — вплоть до Ярославской области. То есть пластиковая крышечка из Петербурга может совершить увлекательное путешествие через полстраны. О зеленой экономике тут говорить не приходится.

Некоторые фракции приходится ждать сезонного спроса. Например, «Собиратор» временно закрылся для посетителей, а проект 7 Other принимает посетителей только в отдельные дни и за небольшую плату. Это не картина «процветающей зеленой экономики». Это агония энтузиастов на голом энтузиазме, приправленная пожертвованиями.

Государственный подход: мы не знаем, что с этим делать

Даже региональный оператор «Невский экологический оператор» признает: многие виды вторсырья, которые пытаются собирать раздельно (пластиковые лотки для готовой еды или загрязненные пакеты), в промышленных условиях практически невозможно отсортировать и переработать с прибылью. Компания заключает предварительные договоры на поставки «на новые предприятия, которые используют другие подходы — пиролизы, катализы». Переведем с чиновничьего на человеческий: «Мы понятия не имеем, как это перерабатывать, но звучит умно».

Переработчики в кризисе: чем выше порог, тем лучше

Сами переработчики тоже не в восторге от нынешней ситуации. Совладелец «ДПЛ Полимер» Сергей Похоменко прямо заявляет: ситуация на рынке не лучшая, многие компании закрываются. Безубыточный порог вырос со 100 до 600-700 тонн и продолжает расти. То есть, чтобы просто не уйти в минус, нужно перерабатывать горы пластика. Предприятия не хотят покупать вторичную гранулу, потому что обычное сырье мало отличается по цене.

Завод «Фантастик Пластик» жалуется на барьерные добавки в PET-бутылках, которые делают переработку по технологии bottle-to-bottle (из бутылки в бутылку) невозможной. И на двойной НДС, который делает экологичный бизнес еще более убыточным. Потому что в России налоговая система устроена так, чтобы наказывать тех, кто пытается спасать планету.

Краткий ликбез: почему гражданам не стоит напрягаться

На основании того же текста выделим несколько причин, почему петербуржцев негласно, но настойчиво могут отучать от раздельного сбора.

Причина первая, она же главная: провал мусорной реформы. Директор завода «Фантастик Пластик» Андрей Бурыкин прямо говорит на Фонтанка.ру: реформа не принесла ожидаемых результатов. Количество сортировочных комплексов в стране не увеличилось. Реформа с самого начала была нацелена на полигонное захоронение и повышение тарифов, а не на переработку.

Поэтому, когда государственная реформа буксует, у граждан возникает резонный вопрос: а зачем тогда вообще что-то сортировать?

Причина вторая: отсутствие денежных стимулов. Ни производители, ни переработчики не имеют реальных причин связываться с вторсырьем. НДС на покупку отходов никто не отменял. Импортная дешевая гранула из Ирана и других стран льется рекой без пошлин. Производителей, которые используют вторичку, никто не поощряет. Рынок говорит просто и честно: невыгодно — значит, не надо. Экология подождет.

Причина третья: технологическая неготовность упаковки. Упаковку никто не унифицировал. Мультислойные бутылки с барьерными добавками невозможно переработать даже с помощью оптических роботов. А одноразовые лотки для еды делают из разных видов пластика, которые выглядят одинаково, но требуют разной переработки. Промышленность штампует то, что невозможно переработать, и регулировать это никто не собирается.

Причина четвертая: любимый национальный спорт — перекладывание ответственности на граждан. Вместо того чтобы обязать производителей делать упаковку перерабатываемой и платить за ее утилизацию, государство и бизнес повесили проблему на обычных людей. Люди должны сами мыть, сушить, сортировать, везти в экоцентры, а потом выясняется, что их старания экономически бессмысленны. Естественная реакция на это — глубокое разочарование и желание все бросить.

Причина пятая: отсутствие политической воли. Как там же отмечает Сергей Похоменко, средства Российского экологического оператора распределяются неэффективно, существуют «заградительные барьеры, которые повышают стоимость проекта». Если бы государство действительно хотело развивать переработку, оно бы давно запретило неперерабатываемую упаковку, обнулило НДС для переработчиков, ввело квоты на использование вторичного сырья и ограничило импорт дешевой гранулы. Ничего этого нет и не предвидится.

По материалам Фонтанка.ру напрашивается вывод — складывается парадоксальная, если не сказать издевательская, ситуация. Чиновники на словах поддерживают раздельный сбор и экологию, раздают направо и налево зеленые отчеты. А реальная экономика, регулирование и промышленная политика говорят обратное: ваши старания не нужны, ребята.

Люди чувствуют, что система не работает. И пока она не заработает на уровне производителей и переработчиков, любые призывы к гражданам сортировать отходы будут пустым сотрясением воздуха. А значит, петербуржцев постепенно, но уверенно приучают к простой мысли: все эти усилия не имеют смысла. Сдавайте бутылки, не сдавайте — природа не заметит разницы. Зато вы сэкономите кучу нервов и не будете платить экоцентрам за то, чтобы они вывезли ваш пластик в Ярославскую область.