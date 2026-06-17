Ксения Собчак считает Богомолова диктатором и абьюзером в отношениях

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о семейных отношениях с режиссером Константином Богомоловым. Она заявила, что считает Богомолова абьюзером и диктатором.

Ксения Собчак в шоу «Что о тебе думают?» отреагировала на устоявшийся в Сети образ ее и режиссера Константина Богомолова. Она заявила, что представление о ней как о «бой-бабе с плеткой», а о Богомолове как об интеллигентном и худощавом человеке не соответствует реальности.

По словам Собчак, люди не знают, что Богомолов является диктатором и абьюзером. Ей это нравится, так как появился мужчина, который укротил строптивую.

Телеведущая также подчеркнула, что считает Богомолова последним мужем и главной любовью своей жизни. При этом она признала, что общественное мнение расходится с ее собственным. Собчак добавила, что читает комментарии о том, что они «не монтируются».

Напомним, что ранее Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ из-за разногласий в театральной среде. Его место занял Константин Хабенский.