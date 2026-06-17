Эксперт назвал самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Наибольшие затруднения у участников экзамена в 2026 году вызвало слово «преддверие». Контексты с праздниками и юбилеями не помогли большинству учащимся.

Руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский отметил, что самым сложным словом на экзамене в 2026 году стало «преддверие». По его словам, многие выпускники не смогли его правильно написать в очевидных контекстах, таких как «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев» или «в преддверии выходных дней».

Дощинский отметил, что данный показатель свидетельствует о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. По словам эксперта, школьникам необходимо больше читать и расширять свой словарный запас.

Ранее стало известно, что проверка работ ЕГЭ занимает не больше 14 календарных дней, а результаты экзаменов часто публикуют на 1–3 дня раньше установленного срока. Предельные сроки определены приказом Минпросвещения и Рособрнадзора.