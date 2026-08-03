Успех Вани Дмитриенко в «Лужниках» сравнили с Шатуновым

Успех певца Вани Дмитриенко на сольном концерте в «Лужниках» сравнили с достижениями Юрия Шатунова и Сергея Жукова в их возрасте. По мнению продюсера, команда артиста позволила ему конкурировать с легендами эстрады.

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru сравнил успех 20-летнего Вани Дмитриенко с достижениями известных артистов. Речь идет о сольном концерте молодого певца на стадионе «Лужники». Эксперт провел параллели с Юрием Шатуновым из «Ласкового мая» и Сергеем Жуковым из группы «Руки Вверх!».

Рудченко отметил, что оба артиста в возрасте Дмитриенко уже достигали рекордных показателей по концертным сборам. Теперь этот результат повторил молодой исполнитель. По словам продюсера, собрать полные «Лужники» является нестандартным показателем для любого музыканта.

Команда Дмитриенко грамотно выстроила стратегию его развития. При правильном подходе молодой артист способен конкурировать с легендами эстрады, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Дмитриенко полностью заполнил трибуны «Лужников» и стал самым молодым российским исполнителем, собравшим аншлаг. Его достижение вошло в Книгу рекордов России.