В деле пропавшей семьи Усольцевых появились новые имена

До пропажи бизнесмен Сергей Усольцев активно путешествовал, летая в Турцию и другие страны с загадочными попутчиками. В компании исчезнувшего главы семейства был бизнесмен из Узбекистана и гражданин Монголии.

С момента исчезновения семьи Усольцевых в тайге Кутурчинского Белогорья прошло больше девяти месяцев. Однако поиски до сих пор не принесли никаких результатов. Журналисты и независимые расследователи переключили внимание на прошлую жизнь главы семейства Сергея Усольцева.

За несколько лет до исчезновения пропавший глава семейства свыше 75 раз пересекал границу России. Его маршруты пролегали в Таиланд, Турцию, Вьетнам, Китай, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Почти никогда Усольцев не путешествовал один, пишет aif.ru.

Среди его попутчиков оказались люди разных профессий и статусов. В списке фигурировали судьи, сотрудники прокуратуры и ученые. Также с ним летали 31-летний бизнесмен из Бухары. и 30-летний гражданин Монголии. С первым попутчиком Усольцев слетал в Турцию семь раз. Со вторым он совершил шесть совместных поездок.

В 2022 году Сергей Усольцев 25 раз летал из Красноярска в Москву. Во всех случаях он останавливался в одном и том же номере гостиницы. Его супруга не сопровождала мужа в этих поездках.

Некоторые пользователи в социальных сетях выдвинули предположение. Согласно их теории, связи в Узбекистане и Монголии помогли Усольцеву инсценировать собственное исчезновение.