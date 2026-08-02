Рейтинг одобрения принца Гарри вырос после встречи с королем Карлом III

Принц Гарри смог повысить свою популярность среди британцев после встречи с Королем Карлом III. Однако 58% британцев по-прежнему негативно оценивают герцога Сассекского, тогда как рейтинг короля достиг исторического максимума.

Опрос от одной из международных компаний показал рост популярности принца Гарри среди британцев. Его рейтинг одобрения увеличился до 33%. В апрельском опросе этот показатель составлял 30%, сообщает The Mirror.

Причиной роста симпатий стала встреча герцога Сассекского с отцом в Хайгроуве. В ходе данного мероприятия опальный принц впервые за несколько лет представил королю своих детей. Однако 58% респондентов по-прежнему выражают негативное отношение к герцогу.

Король Карл получил наивысший рейтинг одобрения за весь период своего правления. Его показатель достиг 68%. Самыми популярными членами королевской семьи остаются принц Уильям и Кейт Миддлтон. Их рейтинги составляют 76 и 74% соответственно.

На третьем месте в рейтинге популярности оказалась принцесса Анна с 70%. Меган Маркл получила 22% одобрения. Самый низкий результат зафиксирован у принца Эндрю. Его работу положительно оценивают только 2% опрошенных.