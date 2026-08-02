Петербуржцы требуют уничтожить заросли борщевика у детских площадок

Жители Санкт-Петербурга жалуются на заросли борщевика Сосновского. Сорняк растет у детских площадок и вдоль улиц, а покос травы не решает проблему.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» пользователи из разных районов Северной столицы сообщают о зарослях борщевика Сосновского. Петербуржцы настаивают на системном подходе к решению проблемы. Они требуют, чтобы опасное растение удаляли раз и навсегда.

«Отсутствие уборки после покоса борщевика один месяц назад. Вопиющее нарушение регламентных работ», — отмечает житель из Красногвардейского района. «На газоне растет борщевик. Трава скошена, но борщевик уже растет. На Финляндской улице, рядом с поликлиникой», — рассказала пользователь из Колпино.

Житель Петродворцового района Северной столицы сообщил о проблеме с борщевиком. Сорняк прорастает на газоне в одном и том же месте. По словам пользователя, два или три года назад на этом участке проводились земляные работы, связанные с прокладкой коммуникаций. После этого строители привезли новую землю и восстановили газон. Вместе с этой землей на участок попали семена борщевика.

«Не скошена трава на детской площадке, растет борщевик», — пишет житель Пушкинского района. «На газоне у проспекта Космонавтов растет борщевик. Прошу принять меры. Растет с прошлого года. Траву на газоне скосили, а борщевик оставили расти», — жалуется петербуржец из Московского района Северной столицы.

Петербурженка из Выборгского района также обратила внимание на проблему. Она требует комплексного решения вопроса уничтожения опасного сорняка. По словам женщины, последние два года ей приходится оставлять жалобы на портале для того, чтобы заросли борщевика у дома на проспекте Художников были уничтожены.