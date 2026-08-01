С августа в России заработают новые правила для пенсионеров и самозанятых

В последний месяц лета российским пенсионерам пересчитают выплаты, самозанятые начнут получать больничные, а налоговые уведомления автоматически придут на портал «Госуслуг». Также в трех регионах начнется эксперимент по предоставлению льгот по карте «Мир» без документов.

Налоговые уведомления на госуслугах

Все россияне с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги» будут автоматически получать уведомления по налогам на недвижимость, транспорт, землю и НДФЛ в личном кабинете. Ранее для этого требовалось подавать отдельное заявление.

Новые правила не затронут граждан, которые уже отказались от получения документов ФНС через портал. Им продолжат направлять налоговые уведомления по почте заказным письмом или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Сохраняется право получить их под расписку в МФЦ или налоговой инспекции.

Больничные для самозанятых

В августе Социальный фонд приступит к выплате первых больничных пособий для самозанятых граждан. Речь идет об участниках эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Получателями выплат станут те, кто вступил в эксперимент в январе 2026 года, внес первый взнос в феврале, а также закрыл больничный в августе.

В пресс-службе Социального фонданта сообщили, что самозанятый может получить выплаты спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. О том, что у самозанятого возникло право на пособие, СФ сообщит на госуслугах. Уведомления о выплатах также будут поступать в личный кабинет после закрытия больничного листа. Эксперимент распространяется только на пособия по болезни и не касается выплат по беременности и родам и по уходу за детьми до полутора лет.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа прибавку к пенсии получат пенсионеры, которые в 2025 году продолжали официально работать, а работодатели уплачивали за них страховые взносы. Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, подавать заявления не нужно.

Работающие пенсионеры получат прибавку в размере до 470,28 рубля. Накопительная часть пенсии вырастет на 17,3%.

Эксперимент с льготами по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях пройдет эксперимент по предоставлению льгот по карте «Мир» без документов. Многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты смогут автоматически получать льготы при оплате картой «Мир» проезда, а также при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов. Для этого нужно зарегистрировать карту на госуслугах.

Увеличение накопительной пенсии

С 1 августа Социальный фонд автоматически увеличит накопительные пенсии на 17,3 процента по итогам инвестирования за 2025 год. Средняя выплата вырастет с 1,6 до 1,8 тысячи рублей в месяц. Перерасчет коснется около 136 тысяч человек.

На 19,3% повысят выплаты участникам программы софинансирования, родителям, направившим маткапитал на пенсию, и тем, кто делал накопления самостоятельно.