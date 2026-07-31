МЧС предупредило петербуржцев о грозе и граде в субботу

Представители МЧС предупредили жителей Санкт-Петербурга о грозе с ливнями, градом и порывами штормового ветра в субботу. Спасатели советуют по возможности не выходить из дома, держаться подальше от электропроводки и не укрываться под высокими деревьями.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу предупредила жителей и гостей города об ухудшении погодных условий в субботу. На территории Северной столицы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В такую погоду спасатели советуют по возможности оставаться дома. Также они рекомендуют плотно закрыть все окна и двери и держаться подальше от электропроводки и антенн.

Эксперты предупреждают, что на открытой местности не следует прятаться под высокими деревьями. При отсутствии укрытия специалисты советуют лечь на землю или присесть в сухую яму или траншею. В лесу спасатели рекомендуют укрываться среди низкорослой растительности.

Если град застал человека на улице, спасатели рекомендуют найти укрытие. Это может быть карниз здания, балкон, остановка общественного транспорта или подъезд жилого дома.

Водителям эксперты советуют прекратить движение и найти укрытие под мостом или эстакадой. При отсутствии такой возможности специалисты рекомендуют прижаться к краю дороги и оставаться внутри автомобиля.