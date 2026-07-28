Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира

Американская корпорация Apple снова возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира, опередив Nvidia. Капитализация Apple достигла почти 5 триллионов долларов, в то время как стоимость Nvidia сократилась до 4,76 триллиона.

Apple вернула себе лидерство среди крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации. По итогам торгов на бирже Nasdaq акции Apple выросли на 1,17% и достигли отметки 336,91 доллара за одну бумагу. В то же время акции Nvidia продемонстрировали снижение на 4,99% и опустились до 196,51 доллара.

Рыночная капитализация Apple составила 4,95 триллиона долларов, тогда как капитализация Nvidia остановилась на уровне 4,76 триллиона. В пятерку крупнейших компаний по этому показателю также вошли Alphabet с капитализацией 4 триллиона долларов, Microsoft с 2,89 триллиона и Amazon с 2,49 триллиона.

В июле Apple уже обгоняла Nvidia, однако это лидерство продлилось меньше суток. По данным некоторых СМИ, тогда выход Apple на первое место объяснялся оттоком инвестиций из технологического сектора и одновременным падением котировок Nvidia.