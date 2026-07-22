Суд повторно отказал экс-стилисту Лерчек в переводе под домашний арест

Лефортовский суд Москвы повторно отказал бывшему стилисту блогера Лерчек Эльвире Янковской в переводе под домашний арест. Она останется в СИЗО до 19 ноября.

В Лефортовском суде Москвы повторно рассмотрели ходатайство Эльвиры Янковской. Бывший стилист блогера Лерчек просила изменить меру пресечения и перевести ее из СИЗО под домашний арест. Однако суд отказал в удовлетворении этой просьбы.

Янковская останется под стражей до 19 ноября. На заседании обвиняемая не сдержала слез. Женщина объяснила, что уже десять месяцев находится вдали от двоих детей. Особенно она переживает за дочь, у которой серьезные проблемы со здоровьем. В конце апреля суд уже отказывал ей в смягчении меры, несмотря на просьбы потерпевших.

Следствие считает, что Янковская выдавала себя за профессионального стилиста. Около полутора лет она продавала Лерчек и другим клиентам вещи люксовых брендов, среди которых Christian Dior, Prada и Hermes по ценам ниже рыночных. Однако проведенная экспертиза показала, что все товары оказались подделками. Их закупали на рынке «Садовод», в ТЦ «Люблино» и «Дубровка».



Ранее стало известно, что стилист продала Лерчек поддельную сумку Hermes примерно за 780 тысяч рублей.