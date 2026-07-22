Михаил Ефремов снимется в первом фильме после освобождения из колонии

Актер Михаил Ефремов получил главную роль в комедийной драме «Отец. Еще отец». В картине также задействованы Данила Козловский и Анна Чиповская.



Ефремов исполнит главную роль в фильме «Отец. Еще отец». Это первый фильм артиста после освобождения из колонии в 2025 году. Проект представили на питчинге «Фонда кино» в Министерстве культуры.

Режиссером выступит Александр Баршак, а бюджет комедийной драмы составит 130 миллионов рублей. В актерский состав войдут Данила Козловский, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Напомним, что в июне 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель скончался в больнице от полученных травм. В итоге суд приговорил актера к 7,5 года колонии.

Ефремов провел в заключении 4,5 года и вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года. В феврале 2026 года Ефремов вернулся на сцену театра. Он сыграл в спектакле «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.