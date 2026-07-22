Татьяна Ким сообщила о пострадавших при новых атаках на склады Wildberries

Глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила о пострадавших при атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске. Она пообещала раненым всю необходимую помощь и поблагодарила спасателей за эвакуацию.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила о пострадавших после атак на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. В своем Телеграм-канале она рассказала, что есть пострадавшие, а также пожелала им скорейшего выздоровления.

Ким заверила, что раненым окажут всю необходимую помощь, и поблагодарила специалистов за оперативную эвакуацию сотрудников склада.

Логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске были атакованы беспилотниками ночью 22 июля. При падении обломков на складах возникли пожары. Ранее сообщалось о двух пострадавших в Невинномысске.

Ранее продавцы Wildberries сообщили о крупных убытках после атак на склады и обратили внимание на новый пункт оферты, освобождающий маркетплейс от ответственности за последствия атак БПЛА.

Напомним, что это не первый случай атак на склады Wildberries. Ночью 18 июля удары нанесли по объектам в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, а 25 человек получили ранения. В Электростали жертвой атаки стал один человек.