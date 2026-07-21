Компания «Махаон» получила 15 млн рублей льготных займов

В Санкт-Петербурге развивают меры поддержки предпринимателей, помогая им запускать проекты и уверенно расти. Компания «Махаон» трижды получала льготные займы Фонда микрофинансирования субъектов МСП на общую сумму 15 миллионов рублей.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков рассказал о поддержке предпринимателей в городе. По его словам, истории успеха начинаются с идеи, а продолжаются благодаря возможностям. Город помогает бизнесу не только запускать проекты, но и уверенно развиваться.

В качестве примера Поляков привел компанию «Махаон». Она одной из первых в стране разработала технологию полноцветной печати на натуральной коже и заняла свою нишу. С 2021 года предприятие трижды получало льготные займы от Фонда микрофинансирования МСП.

Общая сумма поддержки составила 15 миллионов рублей. Эти средства позволили закупать сырье, расплачиваться с поставщиками, платить зарплату и обновлять производство. Сегодня бизнес успешно растет и укрепляет позиции на рынке, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

По словам вице-губернатора, такие истории подтверждают, что меры поддержки работают. Они помогают предпринимателям создавать качественные продукты, сохранять рабочие места и укреплять экономику Петербурга.