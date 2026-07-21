Путин поручил не штрафовать за отсутствие электронной накладной до 2027 года

Президент России Владимир Путин поручил не штрафовать перевозчиков за отсутствие электронной транспортной накладной. Вместо штрафа инспекторы будут ограничиваться устным замечанием.

Глава государства поручил МВД и Ространснадзору изменить порядок контроля за перевозчиками. До 1 марта 2027 года инспекторы будут ограничиваться устным замечанием при отсутствии электронной транспортной накладной. Штрафные санкции в таких случаях применяться не будут, указано на сайте Кремля.

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными в грузоперевозках. Глава Минтранса Андрей Никитин ранее отмечал, что некоторые компании не успели подготовиться к новым правилам.

Президент поручил ввести полугодовую отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных. Бумажные документы можно будет предъявлять в форс-мажорных ситуациях, например при отсутствии Интернета. Перечень таких случаев определит Минтранс.

Правительству и Госдуме поручено до 30 июля внести поправки в законодательство. МВД совместно с Минтрансом должно подготовить разъяснения для территориальных органов о порядке проверки документов.