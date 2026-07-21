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Путин поручил не штрафовать за отсутствие электронной накладной до 2027 года

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Президент России Владимир Путин поручил не штрафовать перевозчиков за отсутствие электронной транспортной накладной. Вместо штрафа инспекторы будут ограничиваться устным замечанием.

Глава государства поручил МВД и Ространснадзору изменить порядок контроля за перевозчиками. До 1 марта 2027 года инспекторы будут ограничиваться устным замечанием при отсутствии электронной транспортной накладной. Штрафные санкции в таких случаях применяться не будут, указано на сайте Кремля.

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы станут обязательными в грузоперевозках. Глава Минтранса Андрей Никитин ранее отмечал, что некоторые компании не успели подготовиться к новым правилам. 

Президент поручил ввести полугодовую отсрочку для штрафов за отсутствие электронных накладных. Бумажные документы можно будет предъявлять в форс-мажорных ситуациях, например при отсутствии Интернета. Перечень таких случаев определит Минтранс.

Правительству и Госдуме поручено до 30 июля внести поправки в законодательство. МВД совместно с Минтрансом должно подготовить разъяснения для территориальных органов о порядке проверки документов.

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