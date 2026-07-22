Полиция проводит рейд в Выборгском районе Петербурга для борьбы с террором

Сотрудники полиции предупредили жителей Санкт-Петербурга о проведении профилактического рейда в Выборгском районе 22 июля. Мероприятия направлены на минимизацию террористических угроз и проверку соблюдения миграционного законодательства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о проведении 22 июля на территории Выборгского района оперативно-профилактических мероприятий. Они направлены на минимизацию террористических и иных угроз, пресечение деятельности диверсионно-террористических формирований и нейтрализацию их пособников.

В ходе мероприятий правоохранители проверят законность пребывания иностранных граждан в России. Также они пресекут незаконный оборот запрещенных предметов и веществ.

Напомним, что ранее на одной из станций Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержала мужчину. При нем нашли взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму.