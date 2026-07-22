В 2025 году на развитие транспорта Петербурга направили 378 млрд рублей

Объем финансирования транспортной системы Санкт-Петербурга в 2025 году достиг 378 миллиардов рублей. Средства направили на открытие станций метро, поставку новых вагонов и трамваев с ИИ-системой, а также на развитие водного и железнодорожного транспорта.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин представил отчет по итогам работы транспортной системы города в 2025 году. Эффективность выполнения государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» составила 91,2%, а общий объем финансирования достиг 378 миллиардов рублей.

В метрополитене открыты станции «Юго-Западная» и «Путиловская», был проведен капитальный ремонт станции «Удельная». В настоящий момент на реконструкции находятся «Фрунзенская» и «Парк Победы».

В прошлом году специалисты отремонтировали 17 эскалаторов на 12 станциях. Всего было поставлено больше 380 вагонов «Балтиец». Из них 120 поступили в 2025 году. За отчетный период Кировско-Выборгская линия полностью обновлена. Следующая на очереди находится Московско-Петроградская. На всех 87 станциях метро заработала оплата по биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Минкин подчеркнул, что весь наземный транспорт города соответствует современным стандартам. Все автобусы и троллейбусы являются низкопольными. Петербург выполняет президентские указы с опережением. Нормативному возрасту соответствуют все автобусы и 98% троллейбусов.

За последний год Северная столица получила 383 автобуса, 92 троллейбуса, 61 трамвай и 83 электробуса. На линии выходят 350 трамваев с системой искусственного интеллекта. Эта система помогает снижать аварийность.

Председатель Комтранса напомнил, что в 2025 году пассажиропоток на воде достиг 5,2 миллиона человек. До конца года планируется ввести единый стандарт обслуживания. Также теперь электрички ходят по пяти тактовым маршрутам. В апреле запустили шестое направление до Гатчины.

Аэропорт Пулково стал первым в России с биометрией для посадки. Во второй половине года на территории авиагавани появятся беспилотные багажные тягачи и патрули.

По словам Минкина, доля безналичной оплаты проезда выросла до рекордных 98,8%. Открыты крупные парковки на Конюшенной площади, в Кронштадте и у метро «Рыбацкое». Новая стоянка на 500 мест заработала у онкокластера в Песочном.