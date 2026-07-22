Орнелла Мути и ее дочь заявили о желании оформить российские паспорта

Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать актриса Орнелла Мути заявили о намерении получить российское гражданство и приобрести дом в Москве или Санкт-Петербурге. Артистки связывают это решение с наличием русских корней и желанием обрести постоянное место жительства.

В беседе с РИА Новости Найке Ривелли объяснила это семейной историей. Дело в том, что у артисток есть русские корни, которые они не отрицают. Также они хотят сохранить связь с родственниками и друзьями в России.

Ривелли отметила, что в Италии они не сталкиваются с осуждением из-за визитов в Россию. По ее словам, итальянцы положительно относятся к российской культуре и истории. Те, кто знаком с ходом событий, сохраняют о них память. Артистки также рассматривают покупку жилья в России. Они выбирают между Москвой и Петербургом.

Напомним, что Орнелла Мути известна как итальянская актриса и фотомодель. Настоящее имя артистки — Франческа Романа Ривелли. Широкую известность в России ей принесли роли в кинокомедиях с участием Адриано Челентано «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный».