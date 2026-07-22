Пешеход погиб под колесами грузовика на проспекте Культуры в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга водитель грузовика «Шакман» насмерть сбил пешехода на нерегулируемом переходе. На основании произошедшего ДТП было возбуждено уголовное дело.

Смертельная авария произошла днем 22 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 11:20 на проспекте Культуры водитель грузовика «Шакман» сбил пешехода.

Мужчина 1995 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

На основании ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали водителя грузовика 1976 года рождения. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.