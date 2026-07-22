Эксперт назвал развод главной угрозой для семейного бизнеса

В России 74% малых и средних предприятий относятся к семейным фирмам. Свыше трети компаний растут при поддержке родственников. Однако у этой модели есть слабое место, сообщил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Дело в том, что бизнес редко переживает смену поколений или развод основателей. По словам эксперта, когда бизнес строится на семейных отношениях, он впитывает всю их динамику. Развод становится не просто личной драмой, а корпоративным риском. Раздел имущества может лишить основателя контроля над компанией. Доходы и доли в уставном капитале подлежат разделу, что создает серьезные корпоративные проблемы.

В беседе с RuNews24.ru Якубович привел в пример развод основателей Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Этот процесс сопровождался судебными разбирательствами и обжалованиями. Эксперт считает, что для бизнеса разница между разводом и рейдерским захватом часто формальна. Компания теряет управляемость, страдает репутация, уходят ключевые сотрудники.

Якубович добавил, что на Западе семейный бизнес давно использует брачные договоры, трасты и разделение собственности. Однако в России к этому относятся с недоверием.