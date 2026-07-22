Психологи назвали причину повторяющихся фраз Волочковой в интервью

Эксперты назвали причину, по которой российская артистка балета Анастасия Волочкова из интервью в интервью повторяет одни и те же фразы. По их мнению, это не психологическое расстройство, а продуманная стратегия для управления образом и поддержания хайпа.

Балерина Анастасия Волочкова снова привлекла внимание внимание пользователей социальных сетей. Подписчики заметили, что в каждом интервью балерина повторяет одни и те же фразы. Среди них история о просекко с клубникой, рассказал о том, как Сулейман Керимов снял Большой театр ради знакомства с танцовщицой. Также Волочкова вспоминает цитаты Фаины Раневской и рассказ об отказе Сергея Лазарева фотографироваться с ней.

Психолог Анатолий Абашин в беседе с 360.ru объяснил, что Волочкова является ярко выраженным истероидом. По словам эксперта, для нее критически важно оставаться в информационной повестке. Балерине безразлично, что именно говорят о ней. По его мнению, повторяющиеся фразы являются частью продуманной стратегии и инструментом управления образом, а не психологическим расстройством.

Клинический психолог Майя Андрияничева добавила, что такое поведение может быть попыткой транслировать определенный образ и защитить себя от приписываемых проблем.