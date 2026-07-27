На Авито Авто появилась карта АЗС с данными о доступности топлива и ценах

На Авито Авто появилась интерактивная карта заправочных станций, которая включает информацию о более чем 20 тыс. АЗС по всей России. Она показывает статус наличия топлива и цены для физических лиц, а также предоставляет возможность оплаты через партнерский сервис компании «Передовые платежные решения» (ППР). Точка входа в новый сервис размещена на главной странице Авито Авто в блоке «Сервисы» и в баннерной ротации на главной странице Авито.

Как сообщает пресс-служба Авито, пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Карта закрывает сразу несколько пользовательских сценариев: помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить заправку.

Разработка ППР, которой уже пользуются более 120 тыс. корпоративных клиентов и свыше 1 млн пользователей, основана на собственных транзакционных данных, внешних источниках и пользовательских отметках, обрабатываемых с помощью ИИ. При наличии свежих данных от корпоративных клиентов алгоритмы опираются на них как на приоритетный сигнал, а при их отсутствии сопоставляют внешние источники для пересчета прогноза по каждой станции, которой присваивается статус высокого уровня доступности, «Не подтверждена» или «Недоступна» с учетом товарных и ценовых параметров и ограничений для юридических лиц и ИП. Ежемесячный объем обрабатываемых ППР транзакций превышает 10 млн. Точность сервиса превышает 95%.

При этом интерактивная карта не заменяет подтверждение фактического отпуска топлива на конкретной станции и служит оперативной подсказкой при выборе заправки.

В исследовании Авито Авто, проведенном в июле 2026 года среди 785 владельцев автомобилей, указано, что 94% респондентов слышали о сложностях при покупке топлива, а 75% сталкивались с ними лично, при этом 92% назвали основной проблемой очереди, 72% — лимиты «в одни руки», 64% — повышение цен, а 57% — отсутствие нужного вида топлива, причем 65% участников заявили, что текущая ситуация не повлияла на планы приобретения авто, однако 24% стали рассматривать модели с меньшим расходом, 21% — более дешевые в обслуживании, а 17% — варианты с небензиновым двигателем, среди которых наиболее востребованы гибриды (67%), электромобили (49%) и дизельные модели (45%).