Суд отказал Смольному в восстановлении исторического дома в Песочном

Суд отказал Смольному в удовлетворении иска о восстановлении исторического дома в Песочном. Компания-владелец заявила, что постройка была аварийной и утратила ценность после капремонта.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал КГИОП в удовлетворении иска к ООО «Вода». Ведомство требовало восстановить внешний облик снесенного исторического здания в поселке Песочный. Речь идет о деревянном доме на Советской улице, 41. Его площадь составляла около 1,9 тысячи квадратных метров.

Изначально постройка использовалась как жилой дом. Позже здание расселили, также оно неоднократно горело. В 2023 году объект продали на торгах за 12,4 миллиона рублей. Покупателем стала компания «Вода». В 2024 году постройку разобрали.

Специалисты КГИОП провели проверку и признали здание историческим. Комитет объявил собственнику предостережение. В марте 2026 года он подал иск о восстановлении объекта в течение 24 месяцев.

Компания «Вода» в суде заявила об отсутствии данных для воссоздания облика. Представители фирмы указали на капитальный ремонт 1961 года и отсутствие исторической ценности. Также они подчеркнули аварийность здания. Суд полностью отклонил иск.