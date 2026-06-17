Авито Авто назвало среднюю цену китайских машин в Петербурге — 3,9 млн

Эксперты Авито Авто подвели итоги весны на рынке китайских авто в Петербурге.

Средняя стоимость новых машин китайских брендов составила 3,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Авито, в топ-3 популярности вошли HAVAL Jolion, Jetour Dashing и Geely Monjaro. Лидером по росту спроса стал Jetour X70 Plus (+62,4%), также выросли HAVAL H7 (+51,5%), Jolion (+29,2%), H3 (+16,1%) и Changan UNI-S (+10,8%). Самый востребованный — HAVAL Jolion (2,6 млн).

Заметно подешевели Chery Tiggo 4 (-8,6%), EXEED VX (-8,4%), Chery Tiggo 9 (-7,4%), OMODA C5 (-5,7%), JAECOO J7 (-4,3%), JAECOO J8 (-3,8%), Jetour Dashing (-3%), Geely Preface (-3%), Atlas (-2,9%) и HAVAL H5 (-2,9%). «На HAVAL пришлось 22,2% предложения китайских авто. Темпы роста спроса на китайские машины опережают общий рост рынка», — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.