Большинство россиян поддержали идею сделать День знаний выходным

Около 59% жителей России поддержали идею сделать День знаний выходным днем. Родители назвали мероприятия в школах важными для семей с детьми.

Россияне высказались о необходимости сделать День знаний нерабочим. Примерно 36% участников опроса заявили, что эта дата очень важна для семей с детьми. Еще 23% респондентов указали на важность присутствия родителей на школьных линейках. В итоге инициативу о выходном 1 сентября поддержали 59% опрошенных «ФедералПресс».

Противоположную точку зрения высказали 32% опрошенных граждан. В качестве аргумента респонденты отметили, что далеко не у всех россиян есть дети, поэтому в дополнительном выходном они не нуждаются. Еще 9% участников опроса затруднились с ответом.

Напомним, что День знаний считается официальным государственным праздником. Эта дата ежегодно наступает 1 сентября в Казахстане, России, Беларуси и нескольких других государствах постсоветского пространства.

Официальный статус государственного праздника в Советском Союзе эта дата получила в 1984 году. До того момента первое сентября оставалось обычным началом школьных занятий и не имело праздничного названия.