Пенсионерам больше не придется писать заявления для назначения выплат

Предоставление заявления и других документов для назначения страховой пенсии по старости больше не потребуется.

Проактивное назначение пенсий

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с ТАСС пояснил, что назначение страховой пенсии по старости перейдет в беззаявительный порядок. Гражданам больше не придется подавать заявление и собирать документы.

Такое решение стало возможным благодаря тому, что Социальный фонд уже располагает всеми необходимыми сведениями. В распоряжении фонда есть данные о стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и других показателях, нужных для назначения пенсии.

Новая пенсионная программа с господдержкой

В России разрабатывают новую пенсионную программу с государственной поддержкой, которая предусматривает корпоративные пенсии за счет работодателей.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков рассказал, что новая система пенсионных накоплений должна финансироваться полностью или в большей степени за счет работодателя. Сотрудник при выходе на работу будет сразу подключаться к системе с правом отказаться от накоплений.

Беляков добавил, что установленная пенсионная программа станет новым инструментом, с помощью которого можно сформировать дополнительную пенсию для сотрудников. По его словам, программа уже обсуждалась с представителями Минфина, Минтруда и Минэкономразвития. Принципиальных возражений от ведомств не поступало, поэтому сейчас специалисты прорабатывают детали. Подготовленные предложения ассоциация планирует направить в правительство осенью.

Отличие от программы долгосрочных сбережений

Новая пенсионная программа будет работать одновременно с программой долгосрочных сбережений. Главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год. В новой программе такого механизма не будет. Однако в ее рамках возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.

Работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Поступившие средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить их.